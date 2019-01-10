莽漢搭小黃亂改路線 痛毆運將搶車逃逸遭逮

2019-01-10 12:29

［記者鄭名翔／苗栗報導］桃園市34歲黃姓男子，昨晚在高鐵苗栗站前搭乘計程車欲前往後龍火車站，但沿途又不斷更改目的地，引發58歲江姓運將不滿，兩人發生口角，進而在車上扭打，黃男痛毆司機並將他趕下車，奪車逃往宜蘭，經竹南、宜蘭警方通力合作，於台9線將計程車攔下，並於附近空屋水池內將黃男逮捕。

黃男昨晚近9點，於高鐵苗栗站前攔江姓運將駕駛的計程車，稱要前往後龍火車站，但中途又改稱前往苗栗市，後又改目的地至頭份，引發運將不滿，兩人在車上發生口角，隨後停在台72線與台13甲線路口發生扭打，雙雙打到車外，黃男趁隙闖入駕駛座內，搶車逃逸。

竹南警分局獲報，立即實施攔截圍捕，並調閱沿路監視器追查，鎖定遭搶計程車往北逃竄，警方大動員透過刑事局協作平台，通知沿線各警局協助攔查，3小時候，宜蘭縣蘇澳分局澳花派出所所長胡傳明率警員，在台9線151.7公里處發現嫌犯蹤跡。

警方先架起圍攔堵住車輛去路，黃男見苗頭不對立即倒車，卻失控右輪卡入水溝，黃男急忙逃至路邊空屋內，狡猾躲在水池中，警方立即四處搜索，順利將黃男逮捕歸案。

有槍砲、公共危險前科的黃男聲稱，原想搭車至東部訪友，但在計程車上與司機因路線問題互嗆，一時大動肝火才毆人搶車；遭毆的江姓運將頭部、手、腿部多處挫傷，目前住院觀察。警方訊後依強盜罪嫌將黃男移送苗栗地檢署偵辦。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/