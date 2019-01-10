見警方盤查同夥看熱鬧 沒想到只有他有事被帶回

2019-01-10 11:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓年輕人與十多名友人相約北屯區一間超商外聚集，因聊天音量過大引起民眾側目唯恐衍生治安事故報案，警方獲報趕往時，張男早一步閃到自小客旁規避查緝還全程觀看友人被盤查，結果友人全都沒事，反到是張男看熱鬧時抽K菸的味道被警方聞到攔查，最後只有他被帶回偵辦。

台中市第五分局文昌派出所前晚獲報，轄內大連路與河北路口一間超商外有10餘名青少年聚集，期間因聊天音量太大引起民眾及附近居民注意，唯恐衍生治安事故才報案，警方趕抵對在場青少年逐一查驗身分，發現並無任何違法脫序行為準備勸導離去。

未料此時員警突然聞到空氣中飄來陣陣濃臭的塑膠燃燒味直覺有異，不動聲色循味道方向檢視，果然看到路口停放一輛自小客，21歲張姓駕駛正悠閒的站在車旁抽菸，警方研判應是K菸上前盤查時，原本神情仍一派輕鬆的張男臉色頓時大變，當場掏出一包K他命交付。

張男向警方說，稍早與這票友人相約超商前聊天，他因身上有違禁品格外敏感，大老遠看到有警察「逼近」早一步閃到自小客旁規避查緝，沒想到友人全都沒事，他反因抽K菸被查獲，看熱鬧的心態實在很要不得；警方聽完他的說詞也不禁啼笑皆非，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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