貴婦奈奈潛逃加拿大 外交部：迄未收到司法機關要求註銷護照

2019-01-10 11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）一家捲款潛逃加拿大，據傳向加拿大提出難民庇護申請。外交部今天表示，目前沒有接到這方面訊息，駐處將針對此部分持續與加國警方保持聯繫，再適時對外說明；對於是否註銷貴婦奈奈等人護照一案，外交部則表示，迄未收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求。

貴婦奈奈與丈夫黃博健創立「杏立博全」醫美診所，去年惡性倒閉捲款10億元潛逃出境，台北地檢署前天對黃博健夫婦和黃父3人發布通緝，我國治安機關也通報加拿大等國邊境留意行蹤。

貴婦奈奈夫妻檔與公婆、阿姨5人，加拿大時間本月5日從美國開車入境加國時一度遭攔查，不過因全家人都持有加國永久居留證，海關仍放行入境。外傳貴婦奈奈被加國邊境服務署（CBSA）攔下後，直接提出難民申請。

外交部發言人李憲章今天表示，本案為經濟犯罪，由司法機關主政，但外交部仍將透過我駐加拿大代表處知會加拿大政府，並請加拿大提供建議做法。李憲章說，我國與加拿大沒有司法互助協議，不過我駐多倫多及駐溫哥華兩個辦事處，將共同協助聯繫當地執法機關，掌握貴婦奈奈等人的行蹤，希望儘快將他們帶回台灣。

關於是否註銷貴婦奈奈護照？李憲章說明，媒體報導我警政單位稱已發函外交部領務局註銷其護照，但領務局「迄未收到相關來函」。李憲章說，我國人護照註銷需司法機關（地檢署或法院，非刑事局或警政署等警政機關）來函通知外交部，外交部始能依護照條例規定據以註銷護照，目前外交部亦未收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求。

至於貴婦奈奈提出難民庇護申請一事，李憲章則表示，目前我方沒有接到這方面訊息，駐處將針對此部分持續與加國警方保持聯繫，再適時對外說明。

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