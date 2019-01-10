失蹤3天9旬老翁找到了！在張錫銘老家附近果園尋獲無大礙

2019-01-10 11:49

〔記者王涵平／台南報導〕失蹤3天9旬連姓老翁，今日凌晨在「小黑」張錫銘老家嶺腳附近果園尋獲，意識清楚，搜救人員直呼奇蹟，家屬相當感謝白河警方、民間救難協會等各界的關心與協助。

家住柳營區篤農里的連姓老翁7日離家後失聯，發現往東山區方向，白河警方投入可用人力，透過調閱路口監視器，常訓人員連兩天在東山分駐所由所長蘇啟文勤教指揮持續地毯式搜尋，家屬也請託民間救難協會協尋，不放棄任何希望，白河警分局長斯儀仙要求隨時掌握搜尋進度。

由於老翁儘著短衣短褲、帶1件外套出門，有失智、重聽，即使有人經過也不知求救，東河派出所所長岩東華請託東河所警友站長連俊堯偕同友人，出動兩架高解析度空拍機，深入山區、農地地毯式搜尋。

直到9日下午4時許，東山派出所員警洪惠恩在監視器發現老翁從南99線走往嶺腳部落，關鍵訊息讓所有搜救人員轉往嶺腳縮小搜救範圍，救難協會也拿老翁衣物讓搜救犬聞，雖然已過搜救黃金72小時，經持續搜尋，搜救犬於今日凌晨1時許在1處果園發現倒臥的老翁。

監視器畫面發現老翁3天內可能行走數十公里，經送往柳營奇美醫院初步檢查有手腳擦傷、蜂窩性組織炎、橫紋肌溶解等情況，院方已給予妥善醫療照料，白河警分局防治組長鄭慶盛與洪惠恩前往探視，家屬與篤農里長陳獻堂稱謝不已。

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