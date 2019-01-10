硬上女恩人強拍性愛畫面傳男友逼分手 女子機警跳車揭惡行

2019-01-10 11:54

〔記者楊國文／台北報導〕有毒品等前科的黑道份子林上恩，藉口還錢，卻兩度「硬上」借他錢的女恩人，還逼她假意享受性愛，再將強拍的兩人性愛畫面傳給男友逼迫分手，還戴著被害女子前往修理男友，所幸她遇警巡邏機智跳車獲報；高等法院今依2個強制性交等罪，判林4年6月徒刑，其餘盜領等犯行併1年，得易科罰金36萬，可上訴。

在押的林上恩今放棄聆判未出庭，無法得知他對判決看法。

判決指出，40歲綽號「土匪」的林上恩，2014年12月誆稱將還10萬元給小咪（化名）邀她到其住處，小咪到場後兩人發生爭執，林竟毆打她，還強拉她到廁所和房間內共兩度性侵，並持手機強拍性愛畫面，且命令她裝出和男友做愛時一樣的開心表情，嗆聲若不從將拳腳相向。

林男事後，將兩人性愛畫面傳給小咪男友，嗆聲「有畫面為證」，小咪已跟他在一起，也發生性關係，決定和他分手，小咪在旁只能被迫附和。

但小咪男友發覺她的言談舉止僵硬，且語氣有異，預先報警；而林男還要求小咪帶路，擬找她的男友尋仇，所幸小咪在途中見到巡邏員警，急中生智跳車獲救。不過，林男成功脫逃，還持小咪的提款卡盜領24萬元得逞。

林男到案坦承和小咪性交，但堅稱雙方你情我願、否認性侵，24萬元也是女方借款所得，林的律師則辯稱，若是性侵，為何小咪性交完後，還願意和林男洗澡聊天、表情自然？

不過，審理時，小咪前後供詞一致，指遭性侵，及被迫配合拍攝性愛畫面等事，且有證人證明，小咪當天衣衫不整、面露懼怕表情，高院認定林男無悔意，依強制性交等罪判4年6月，至於強制、偽造私文書或詐欺取財等罪，併1年徒刑，得易科罰金36萬元，可上訴。

民事部分，台北地院去年判林男須賠償74萬元。

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