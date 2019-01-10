以「非法」掩飾「非法」 詐騙集團偽裝賭博集團

2019-01-10 11:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方於台南破獲一宗兩岸詐騙機房，罕見的是，涉案陳姓主嫌與落網同夥將機房現場布置得像是經營賭博網站的機房，並口徑一致聲稱他們是從事上網招攬賭客，堅決否認從事詐欺，企圖以「非法」賭博輕罪掩飾「非法」的詐騙重罪，算是相當少見！

高雄市刑大偵四隊11分隊與楠梓警分局去年9月接獲一宗兩岸詐欺電信機房之情資後，組成專案小組展開調查。

經數月蒐證，發現以陳姓嫌犯（26歲）為首的該集團詐騙機房藏身臺南安平區某住處大樓內，警方日前持臺南地方法院核發搜索票前往搜索，一舉查獲作案工具IPHONE手機15支、IPAD平板6台、筆記型電腦1台、遠端監視器5台等證物，並逮捕陳嫌等4名涉案嫌犯。

警方蒐證期間，發現該詐騙集團十分狡猾，警覺性極高，除了承租隱密性高之大樓，須有磁扣感應方可出入大門與電梯，並以短期承租、頻繁更換機房位置的方式，躲避警方查緝。

警方指出，陳姓主嫌為詐騙電信機房之現場負責人，負責管理機房人員日常生活起居，三餐飲食採買都是陳嫌負責外出購買回機房。

不過，警方搜索時，發現現場的手機IPONE與平板IPAD有許多賭博網站之資訊，桌上也有教導集團成員如何線上拉賭客與行銷賭博網站之「賭博教戰手冊」數本，現場遭逮捕之成員更口徑一致，聲稱他們的工作主要是在網路招攬賭客下注，並以招攬賭客的業績多寡來抽成賺錢，企圖混淆警方是在經營「賭博網站機房」，但警方行動前早已完整蒐證該詐騙集團事證，但這起企圖以賭博網站輕罪掩飾詐騙重罪的作法，也算是少見。

警方說，該詐騙集團分層分工，從第一線中國電信客服人員先引起民眾之恐慌，告知其電話涉及詐騙行為，再將受騙民眾引導至下一線─檢警單位，假檢警旋即要求於電話線上詢問筆錄，並以清查帳戶資金是否涉及詐騙與洗錢為由，要求受騙民眾將名下帳戶的錢轉帳到指定的大陸人頭帳戶，成功詐騙大陸民眾之錢財。

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