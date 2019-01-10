高志鵬發監互踢！投檢二度囑託北檢 北檢要看今新北檢情形

2019-01-10 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕前民進黨立委高志鵬被控於12年前與助理收賄關說案，被判刑4年6月定讞，起訴此案的南投地檢署先後發函囑託台北及新北地檢署代為執行發監，但高志鵬使出拖延戰術，不僅沒如期向北檢及新北檢報到，本月8日還二度遞狀向北檢聲請暫緩執行，自稱將於本月15日向北檢報到；但北檢今表示，高志鵬的執行案已檢還予投檢。

北檢當初受投檢囑託代執行高志鵬的發監，是根據高志鵬擔任立委時所留的立法院辦公室通訊地址，原傳喚高志鵬於本月4日早上10點向北檢報到，但高志鵬卻臨時遞狀聲請延緩發監，北檢審視高志鵬遞狀所留的地址及其戶籍地，發現是屬於新北檢轄區的新北市三重區，且高志鵬已失去立委資格，北檢無法再依立法院辦公室地址傳喚高志鵬報到，上週便將代執行案件檢還予投檢。

投檢後來改囑託高志鵬戶籍地轄區的新北檢代執行，新北檢委請調查官親送傳票給高，傳喚高志鵬於今早10點向新北檢執行科報到，並確認傳票已合法送達；然而，高志鵬卻不向傳喚他的新北檢聲請延緩發監，反而於新北檢傳喚他報到的前2天，向已無代執行案件的北檢，二度遞狀聲請延緩發監，並補上1個新的北市居住地址，以有同事要資遣、職務須交接等理由，聲請於本月15日再向北檢報到。

本月8日北檢將高志鵬的聲請轉交給投檢後，投檢為了確保高志鵬能順利入監，除了原囑託新北檢代為執行發監之外，也二度囑託北檢代執行發監，今早北檢收發室已確認收到投檢二度囑託北檢代執行發監的公文，目前北檢還未二度送出傳票。

然而，新北檢今早已表示，已請調查官聯繫高志鵬，調查官回報已聯繫上他，但他未表明今天是否會到新北檢報到，新北檢已命高志鵬於今天下班時間前向新北檢執行科報到，否則將依法拘提。

北檢則表示，今早北檢收發室剛收到投檢二度囑託北檢代執行的公文，北檢將視新北檢今天的執行情形，再決定後續動作。

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