高雄查獲過期奶精混充再賣 流入早餐店、飲料店

2019-01-10 11:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄檢調會同高市衛生局破獲不肖食品業者將逾期奶精混充有效期內的奶精，重新包裝再對外販售給早餐店、飲料店，專案小組共查扣有效期限有疑慮之奶精共8441公斤及帳冊，涉案柯姓業者訊後10萬元交保候傳！

高雄地檢署去年底接獲高雄市衛生局通報，衛生福利部食品藥物管理署函轉有不肖業者涉嫌將過期奶精與效期內奶精混合重新包裝後對外販售，指派打擊民生犯罪專組主任檢察官朱婉綺、檢察官吳韶芹指揮高雄市調查處成立專案小組追查。

專案小組日前在業者位於苓雅區的辦公室及橋頭區工廠等共4處搜索，查扣有效期限有疑慮之奶精共8441公斤及帳冊等物，並傳喚被告與證人共7人。

經檢方漏夜訊問及配合行政稽查後發現，該公司柯姓負責人涉嫌指示員工將已逾有效期限之奶精混摻尚在效期內之奶精重新包裝，製成25公斤及1公斤裝之「AAA奶精」、「荷蘭奶精」、「玫瑰奶精」等商品，並於商品外包裝上打印新的有效期限後，再對外販售給不知情之餐飲店、早餐店、飲料店、KTV等業者，牟取不法利益之情形。

到案之工廠主任、員工亦坦承該公司販售之上開奶精商品確有混摻已逾有效期限奶精之情事，認柯姓負責人涉犯刑法詐欺、偽造文書、食品安全衛生管理法製造、販賣逾期食品等之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知以10萬元交保，其餘被告與證人則均請回。

檢察官吳韶芹於搜索當日，同時請高市府衛生局協調各縣市衛生局處理本案下游廠商之清查及問題商品下架事宜，以維護消費者權益。

年關將近，高雄地檢署呼籲食品業者能發揮自律精神，勿從事違法行為。

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