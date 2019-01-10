新北「聽擊者」們去年救近千命 警友慰問全國話務量最大110

2019-01-10 11:48

〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕今天是1月10日，新北市警察局勤務指揮中心110接受警友會慰問，警友會理事長郭進源、理事朱彥華等人慰勞長年接話、處理案件辛勞的值勤員警們；指揮中心主任黃振煥援引德國談論110報案的譯作，將值勤員化身「聽擊者」，透過視訊報案、衛星定位、定址等現代科技，讓110觸角直達各類治安、車禍現場，及時給予民眾最需要幫助。

新北市警友會理事長郭進源、理事兼樹林警友會辦事處主任朱彥華今天一早來到新北市警察局110，慰勞值勤員警，還送上青森蘋果、台酒公司泡麵等物資，在110當天慰勞110辛苦值勤的員警，包括副局長艾鵬、李漢卿也前往見證，感謝這批無名英雄。

「您好，這裡是新北110，請問需要幫忙嗎?」新北市警察局勤務指揮中心主任黃振煥說，新北110目前編制56人，去年受理民眾總話務量為104萬7214通，為全國最大接話量的110，每天平均受理2869件報案電話；從102年9月全國首創話務分流機制，當總局110滿、忙線，便可及時分流到16分局的勤指中心協助受理，避免延誤緊急救援時機，去年分流話量也達19400件，雖然只佔總話務量的1.85%，及時分流卻達到關鍵報案不漏接的功能。

黃振煥表示，110除受理治安、交通等核心業務，也受理急難救助、疾病救護、自殺搶救等案件，提供緊急查址，以2018年為例，去年共向各電信業者緊急查址1622件，形同在不幸案件發生前，及時挽救上千寶貴性命。

新北110股長陳國華表示，同仁受理話量大，中心仍持續在職研討，譬如找出敘述德國110報案實況的翻譯作品「聽擊者」，適切安撫報案民眾的焦急心情、立即展開行動、即時指揮、通報、管制第一線員警迅速到達現場，妥適處理民眾報案，或即時轉報119救護，降低傷亡，全年無休守護新北。

黃振煥說，雖然國情不同，但先進國家的110接話SOP與專業，仍可作為110值勤員接話、受理的參考或比照，讓新北110受話、獲報水平，也可躋身先進國家，給予民眾升級的保障。

郭進源感謝這些聽擊者們的努力，表示警友會員們都是員警們的堅強後盾，希望員警全心全力執勤、線上衝鋒、拚治安，沒有後顧之憂。

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