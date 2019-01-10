里長難為！拒再資助出獄男 遭怒罵、毀物還誣指買票

2019-01-10 11:02

［記者楊政郡／台中報導］陳明呈（54歲）2016年初出獄無所事事，常到烏日區烏日里辦公室要錢，當年3月有次上門索錢遭拒，出言恐嚇又毀損鋁門，被依恐嚇取財判8月，再次里辦公室拉下鐵門拒絕他入內，竟毀損大門上的畫框，被吳里長告到法院（已判拘役50日），而在法院審理時罵里長「不要臉」，指控吳里長給他的300元愛心支助，誣指是買票錢，台中地院依誹謗罪再判拘役40日。

判決書指出，陳明呈因案入監服刑，2016年元月出獄後經常到烏日里長服務處，尋求里長吳則磐（民進黨籍）經濟援助，吳自掏腰包多次給予數百元愛心支助，但陳不知收斂，同年3月又到服務處欲索錢，正值午休時間，腳踹紗窗門及鋁門毀損，向吳里長討錢，吳明白拒絕且表明正要出門，陳大罵「幹你娘」，以身體阻擋吳出門，開口索要1000元，吳無意再給錢，陳恫稱「如果你再不給，我就不客氣」、「如果你不給我錢，我要打秘書」等語，且衝向周姓秘書作勢揮拳攻擊，吳則趕快掏出口袋僅有300 元交給陳。此部分陳被依恐嚇取財判8月徒刑。

2017年7月間陳又到辦公室前拍門，大聲叫里長出來，因他常來要求幫忙找工作或者來向他要錢，都是惡言相向，里長及秘書們關緊門窗不敢出門，而他在門外大力拍門，等陳離開後出門查看，發現掛在門上的畫框毀損，有監視器拍到犯罪過程，此案已判拘役50日。

上述毀損案在法院審理期間，陳男竟在當庭眾人面前，怒罵吳「不要臉」，還說：「吳則磐給我300元，是買票的錢」、「吳則磐都賄選」等語。

吳里長說當時是陳剛出獄，而他早在前一年就當選及就任，給他多次數百元愛心支助卻被他說成是買票錢，真是「好心給雷親」。

法官審酌吳給陳300元，確實是在2016年初，當時吳剛當選且已就任里長，被告明知此不實事項，足以貶損吳的人格、名譽，依誹謗罪判拘役40日。

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