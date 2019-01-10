男和女友躲家中拉K遇警上門 求警「演戲騙阿嬤」

2019-01-10 10:44

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興警分局中正三路派出所大力推動的「安居友善通報網」，結合警勤區及鄰里長、社區主委等地方人士共同維護治安，前天深夜建功，通報某大樓住戶傳出K他命味道，警方趕往，應門的阿嬤還不知發生什麼事，警方叫出其28歲的孫子陳男，才坦承和女友在陽台拉K，還拜託警方配合演一齣戲，不要讓他阿嬤擔心，讓警方痛斥「既有這份孝心，為何還沾毒。」

前（8）日深夜，中正所接獲通報，指轄區某棟大樓內飄出濃濃的塑膠怪味，疑似有人吸毒，巡邏員警立即趕往，應門的是一位老阿嬤，阿嬤看到警察時覺得驚訝，並驚呼「發生什麼事情？」警方向其表示有住戶報案所以來關心了解一下，警方獲得同意入內後，見阿嬤的孫子陳男（28歲）與女友張女（24歲）反鎖於房間內，遲遲不開門，警方察覺有異，在一番溝通之下陳男同意開門。

但警方見其神色慌張，身上飄散K味，詢問陳男是否有在房間內吸毒，陳男自知難以狡辯，坦承與女友在陽台上吸食K菸，並配合地從褲子口袋取出一包毒品K他命（毛重0.93公克）給警方，但又怕阿嬤擔心，陳男小聲拜託警方千萬不要告訴年邁的阿嬤，還拜託警方陪他演一齣戲，警方雖配合陳男演出，也不免感嘆既然有這份孝心，卻做出傷害自己及家人的吸毒行為。

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