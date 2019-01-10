買毒想開生日趴 才上路就被逮了

2019-01-10 10:09

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名25歲郭姓男子生日前夕，買來毒品想邀朋友一起開生日趴，未料昨凌晨駕車將準備助興的毒咖啡、Ｋ他命藏在汽車座椅縫隙，卻因未繫安全帶引來保大警網攔查，車內散發濃濃Ｋ他命味道，警方以強光手電筒仔細探查，眼尖發現毒品，當場逮人。

保安大隊特勤警組員警鄭銘逸等5員，9日凌晨4時許，在苓雅區中正路與大順路口，發現1部自小客駕駛郭男未繫安全帶，遂上前攔查，發現車內散發濃濃K菸味道，員警詢問是否有攜帶違禁品時，郭男神情自若表示：「沒有，想看就給你們看好了」，鄭姓特勤幹員以強光手電筒一照，眼尖發現郭男在副駕駛座及駕駛座椅縫隙處的三級毒品K他命1包重1.9公克及18包三級毒品一粒眠咖啡包重205.91公克，郭男當場俯首認罪。

郭嫌（25歲，妨害自由前科，服務業），表示購買毒品是因為生日過兩天就到了，本想買來開轟趴，自以為將毒品藏得很好不會被發現，沒想到還是被眼尖的特警找到。

警方斥責吸毒傷身，會葬送美好前程，還是趕緊戒掉毒品，才不會害人害己，全案訊後依違反毒品防制條例移送地檢署，另將會同刑警大隊向上溯源。

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