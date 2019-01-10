聯結車翻覆逆向衝過來！騎機車的他跳車逃過一劫

2019-01-10 09:59

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉三峰路昨天傍晚發生一起聯結車翻覆逆向撞電桿事故，今天有網友在臉書社團「新竹大小事」po出當時對向機車騎士的行車紀錄器影片，片中可見翻覆的砂石車逆向衝向機車然後發生嚴重碰撞，還好機車騎士即時跳車才逃過一劫。

「這根本是謀殺，還好朋友千鈞一髮跳車才保一命，請！行經此路的朋友一定要多留意小心大車啊！」po影片網友在貼文中描述當時的驚險狀況，也請有經過這個路段的用路人多加小心。

警方調查，昨天下午4點多有輛聯結車經過三峰路一段時，疑因在轉彎路段車速過快失控，翻覆後撞上對向車道路旁電桿才停下，車上2名男子僅受輕傷。

看到影片的網友們紛紛驚呼「絕命終結站？」「 靠...嚇死寶寶了！」「來得及跳車，反應真不錯。」「嚇到...要是我遇到應該GG了...」「騎士幸運值＋100」「車主平日一定有做善事，才能擋掉這麼恐怖的煞劫。」

影片連結

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