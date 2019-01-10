為何沒福袋！想給女友驚喜 排隊男怒與超商店員口角

2019-01-10 09:47

〔記者黃建華／高雄報導〕鹽埕警分局昨凌晨獲報，鹽埕區大仁路某7-11超商發生口角糾紛，警方趕往才知是超商開賣HELLO KITTY福袋太搶手，一名男子想給女友驚喜，前往該超商排隊卻買不到，店員又說不出為何沒福袋賣，才起口角，經警方安撫才釋懷。

鹽埕分局七賢路派出所警員尤經智、蘇靜苡昨（9）日凌晨0時30分接獲報案指稱大仁路上7-11便利商店有口角糾紛，警方到場發現一名董姓男子（33歲）悻悻然站於便利超商店外，遂上前關心了解。

董男向警方表示，先前得知7-11超商將於1月9日凌晨同步開賣HELLO KITTY福袋後，因為女友十分喜愛HELLO KITTY系列商品，為了給女友驚喜便特地來超商排隊購買，沒想到零時一到，店員才向他表示該店目前沒有販售HELLO KITTY福袋，也說不出來為何沒有開賣的原因，枉顧消費者權益。

警方先行安撫董男情緒後，仔細向董男解釋，便利商店開賣物品定有其販售程序，若有消費疑義應循客服管道申訴或向地方消保官申訴處理。

在警方安撫後，董男始心情平復同意之後再向消保管做申訴，化解現場消費糾紛引發之衝突。

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