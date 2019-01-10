貴婦奈奈逃亡加拿大！1張證件、1個協議讓台灣沒轍...

2019-01-10 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健涉嫌捲款10億元，一家5口潛逃出境，據傳已提出難民申請，準備長期滯留加拿大。對比加國應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟，我國辦案人員感嘆，台灣受限兩岸政治問題，國際處境艱難，連抓通緝犯都困難重重。

根據《聯合報》報導，雖然調查局和移民署早已通報加國相關單位，並請求協助，但由於黃博健持有加拿大永久居留證，貴婦奈奈一行人遭短暫攔查仍獲放行，順利進入加國境內。

另外，在台北地檢署對貴婦奈奈發布通緝後，只要提出國際司法互助申請，會依相關規定及程序向加國提出，但有熟悉實務運作的官員表示，國際局勢很現實，台灣的國際地位又特殊，如果在個案上向他國請求司法互助，要看台灣能承諾或給予什麼回餽。

官員解釋，去年5月我國通過國際刑事司法互助法，其中第5條明訂「互惠原則」規定，以貴婦奈奈案為例，2國必須先簽署互惠聲明，台灣獲取司法互助好處時，也要給別人好處。

報導也提到，過去台灣不少要犯潛逃到加拿大，緝捕回台者卻有限。由於國際刑事司法互助法是國內法，加拿大要不要承認也有很大變數。

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