防搶演練太逼真 民眾路過驚呆看傻眼

2019-01-10 09:01

［記者鄭名翔／苗栗報導］年關將近，近來銀行搶案頻傳，苗栗縣警局為提升防搶勤務效率，昨由竹南警分局與第一銀行合作執行防搶演練。兩名「歹徒」持槍衝入銀行，威嚇行員搶走大筆財務逃跑，但隨後在支援警網圍捕下，當街攔下歹徒車輛並壓制逮捕，由於過程太過逼真，許多路人經過誤以為真發生搶案，當場愣在原地看傻了眼！

竹南警分局偵查隊2名警員飾演歹徒，於昨下午持槍闖入銀行，「砰」一聲槍響逼行員交出現金，行員機警立即按下警報器，另趁機撥打110請求協助，現場槍聲、鈴聲大作，鄰居紛紛緊張探頭。警方接獲報案趕赴現場，並實施攔截圍捕，透過後續之蒐證、過濾、利用路口車輛辨識系統，隨後由大批警網將歹徒緝拿歸案。

由於近來屢傳銀行搶案，苗栗縣警局十分重視此次防搶演練，縣警局長林國清親率各一級主管皆到場督導。負責主持的竹南分局長陳宏賓表示，警方將於農曆春節前後，針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟等大額現金匯流處所，將24小時派員加強巡邏，預防宵小歹徒有機可乘。

此外，年節前民眾常須提領大量現金，容易遭人盯上常為作案目標，警方也藉此呼籲，民眾可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，讓民眾平安過好年。

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