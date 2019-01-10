貴婦奈奈一家護照是否被註銷？外交部出面解釋...

2019-01-10 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健涉嫌捲款10億元，一家5口潛逃出境，據傳已提出難民申請，準備長期滯留加拿大。外傳我國外交部已註銷黃博健等人護照，對此外交部領務局表示，目前並未收到地檢署或法院等司法機關行文，要求註銷相關當事人的護照。

貴婦奈奈與丈夫、公公5日自美國開車入境加拿大邊境伊利堡，遭到加國邊境服務局（CBSA）攔下，但黃博健具有加拿大永久居民身份，當場提出難民申請，準備長期滯留加拿大。

根據《蘋果》報導，外交部領務局解釋，刑事局須透過警政署發函地檢署，地檢署來函領務局，依法才能註銷當事人護照，目前還未收到相關公文。

報導提到，即便當事人遭通緝，若沒有司法機關公文，領務局也不得註銷當事人護照，刑事局也不能因為辦案方便，不依法律程序要求領務局註銷護照，否則若當事人之後獲判無罪，可以申請國賠。據悉目前台灣護照資料只有和美國相互交換，就算中華民國護照被註銷，當事人無法在台灣、美國使用，仍可以在其他國家使用。

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