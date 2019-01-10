貴婦奈奈一家涉捲款10億 潛逃加拿大提難民申請

2019-01-10 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健涉嫌捲款10億元，一家5口潛逃出境，5日自美國開車入境加拿大邊境伊利堡，遭到加國邊境服務局（CBSA）攔下，但黃博健具有加拿大永久居民身份，便當場提出難民申請，準備長期滯留加拿大。

綜合媒體報導，移民署表示，8日接獲加拿大當局通知，貴婦奈奈夫妻檔與公婆、阿姨5人已經入境加拿大，居住在安大略省漢密爾頓（Hamilton）。貴婦奈奈一家5口以陸路方式，從美國紐約州水牛城經伊利堡入境加拿大，CBSA接獲台灣移民署通知，貴婦奈奈等5人一度遭到盤查，但黃博健有加國永久居民身份，更當場提出難民申請，CBSA依法受理。

據了解，由於加拿大講究人權法治，加上對難民寬鬆的政策，難民申請容易獲受理，且至少得訴訟1、2年才會有結果，形同潛逃漏洞。台灣經濟罪犯利用台加無司法互助協議潛逃加拿大的案例，貴婦奈奈並非第一椿。台灣司法部門和移民署相關部門，對此情況表示遺憾。

法務部國際及兩岸法律司表示，我國與加拿大無司法互助或引渡協議，故無法引渡任何嫌犯返台受審，檢方若希望在證據調查上與加國交換資料，兩國可透過外館請求司法互助。台北地檢署昨表示，對貴婦奈奈、黃博健及黃立雄3人發布的通緝，時效至2043年。

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