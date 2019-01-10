托嬰中心虐兒 侯友宜：絕不姑息暴力

2019-01-10 00:30

〔中央社〕新北市永和某托嬰中心發生虐童案，今天晚上引起民眾不滿，朝大門丟擲雞蛋。市長侯友宜也在臉書表示，絕不姑息暴力，堅定捍衛兒童與少年權益，予以重罰業者。

永和某私立托嬰中心，今天遭市議員開記者會指控，有托育人員涉嫌虐待兒童。市府社會局調查後，發現有3名老師涉虐打2名孩童，除將3名保育人員處分各處罰新台幣14萬元，同時終身不得任教。

市議員張維倩接獲民眾陳情，指控永和一家評價甲等的私立托嬰中心，有托育人員對幼童施暴，粗暴強拉幼童上下搖晃，還以木製鍋鏟打腳底，甚至將人塞進櫃子裡，影片傳出造成很大的震撼。

托嬰中心也遭社會局裁處30萬元罰鍰，並勒令立即停辦一年。今天晚上有許多家長都接回孩子後，托嬰中心熄燈關門。不料，有一名男子因為氣憤，突然朝托嬰中心丟數盒雞蛋。警方上前制止並帶回，依照社會秩序維護法送辦。

對於永和傳出托嬰中心兒虐事件，市長侯友宜的臉書晚間則貼文表示，此事件令人心碎，新北市絕不容忍虐童行為。

侯友宜說，他指示社會局、教育局立刻行動，對業者勒令停辦、祭出重罰，相關工作當事人終身列管。社會局也會訪談家長，依需求協助幼兒轉托。

市府社會局表示，托嬰中心有25名幼童，明天托嬰中心停辦，社會局也向家長說明轉介方案，也分別致電並視家長情況再開說明會。

社會局兒童托育科表示，家長臨時需要更換收托中心一定造成很大困擾，但維護兒童安全是最大原則，市長侯友宜要求對業者重罰並停業，社會局將與家庭充分討論，提供數家保母及鄰近托育中心給家長參考。

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