豪門婚姻同床異夢 王子公主諜對諜

2019-01-09 23:49

〔記者吳政峰／台北報導〕「華南王子」林知延與「新光公主」吳欣盈8年前攜手步上紅毯，豪門聯姻被譽為「世紀婚禮」，未料婚姻才兩年就淪為走味的咖啡，林懷疑吳偷吃，在她的座車底盤裝設GPS監控行蹤，吳堅持提出妨害秘密告訴，就算法院判無罪，她仍要求檢方上訴；林雖當庭道歉，卻竊錄兩人對話當訴訟證據，關係欠缺互信基礎，相處猶如諜對諜。

林知延代表的華南金控與吳欣盈背後的新光金控，兩者總資產合計3.6兆，比台灣一年的稅收還多。外傳現年50歲的林在哈佛大學進修時，用一句「我不會咬妳」開場，與小他9歲的吳搭上線，噓寒問暖進而擄獲芳心。

相處至今17年，兩人膝下仍無子，為了一圓母親願望，吳欣盈利用人工生殖技術培養7個受精胚胎，存放於新光醫院，但因國內尚無代理孕母相關法規，她一度想出國找尋，未料爆出小王疑雲。

王子與公主的婚姻美好時刻僅維繫兩年，在吳與一名新加坡籍Weng姓男子的親密照曝光後破裂，據悉，兩人在「全球青年領袖論壇」結識，曾共赴柬埔寨、英國、義大利、美國、緬甸等國，合照除了有臉頰碰觸，還有露骨的嘴對嘴接吻畫面。

吳欣盈承認對Weng有好感，但否認外遇，辯照片是朋友所拱。林為了追查真相，請人在她的座車偷裝GPS，吳獲悉後暴怒離家提告，逼得林應訊時放低姿態道歉，稱為了婚姻純潔及懷疑吳的司機吸毒，才會出此下策，但吳欣盈拒絕撤告。

一審台北地院認為，林知延未竊錄車上私密活動，也沒有拿GPS軌跡分析她的生活型態，判無罪；吳欣盈未就此罷手，反說「大表意外」，委請律師遞狀上訴；林也非省油的燈，偷錄兩人談話，拿到法庭當成對她不利的證據。

這場諜戰越打越烈，2017年間，吳欣盈更曾公開指控林知延涉嫌偽造文書與挪用公款，已提出離婚訴訟的林知延則反擊「我也不知道為什麼吳欣盈小姐一方面想要維持婚姻，但同時又不斷攻擊我，這個聽起來，對我來說是很矛盾的」，狠酸她一頓。

兩人分居至今5年多，林知延已表達不願維繫婚姻之意，拒絕協商，希望盡速審結，吳欣盈卻念著7個未出世的孩子，抱著一絲希望守護婚姻，強調「為母則強的勇氣，我願意堅持下去」，研議上訴。

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