台加無司法互助協議 無法引渡貴婦奈奈

2019-01-09 23:05

〔記者吳政峰／台北報導〕本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」與先生黃博健創立的醫美診所惡性倒閉，不少廠商受害，但蘇陳端與先生、公公黃立雄卻落跑到加拿大避風頭，9日一度傳出3人與親友被加國海關攔檢，原以為可望把他們繩之以法，但法務部表示，我國與加拿大並無簽訂司法互助協議，無法把人「引渡」回台受審。

法務部指出，「引渡」是國際司法協助的重要制度，但台加沒有明文簽訂協議，自然無法請求對方把人引渡回台，不過，若承辦此案的台北地檢署認為有和加國交換證據的需求，法務部國際及兩岸法律司可請駐外單位轉達。

法務部表示，雖然無法引渡，但加國看到我方提供的資料後，如認為蘇陳端等3人不應留在境內，仍可用「遣返」或「驅逐出境」等行政處分迫使他們離開，一般會送到原國籍地或是出發地，此時，我方執法單位就可用「技術性」的方式到機場逮人，無縫接軌，避免空窗。

去年11月間，該診所惡性倒閉，外傳捲款金額高達10億元，受害者對蘇、黃二人提出詐欺告訴，而共同掛名診所院長的黃立雄，則早在消息曝光前就離境，蘇陳端出境後，還一度在臉書喊冤「「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄」，但隨即關閉臉書，把爛攤子留給台灣。

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