1/9 大福彩、今彩539頭獎摃龜 三星彩開「520」155注中！

2019-01-09 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月2日）開獎的第108000003期大福彩；第108000008期今彩539與第108000008期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000003期大福彩中獎號碼為「03、06、20、22、25、31、40，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共53注中獎，每注可得4000元；肆獎共1208注中獎，每注可得400元；普獎共9399注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注中獎，每注可得10萬元。

第108000008期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、08、12、13、14、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共346注中獎，每注可得500元；肆獎共3944注中獎，每注可得100元。

第108000008期今彩539中獎號碼為「02、21、27、34、35」，頭獎摃龜；貳獎共175注中獎，每注可得2萬元；參獎共6099注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9724注中獎，每注可得50元。

第108000008期39樂合彩中獎號碼為「02、21、27、34、35」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共117注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6293注中獎，每注可得1125元。

第108000008期3星彩中獎號碼為「520」，正彩共155注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000008期4星彩中獎號碼為「2441」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

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