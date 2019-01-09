逆向騎車挨撞 三寶堅持要告遭打臉

2019-01-09 22:40

〔記者王捷／台南報導〕廖姓男子疑似貪圖方便，沒有依照指示迴轉，直接逆向到對向車道，沒想到遭到張男駕駛的汽車撞上，廖男相當不爽，自稱他逆向騎車、沒戴安全帽沒錯，但是他受到傷害是事實，他堅持要對張男提告過失傷害並求償，不過到了地檢署，檢察官認為，雖然駕駛人有責任注意道路上應注意的所有狀況，但是這個過失傷害起因是廖男突然逆向引起，所以做出不起訴處分。

30多歲的廖男有高學歷，去年六月騎車逆向又沒戴安全帽，結果撞上開車的張男，廖男從地上爬起來後，怒斥他有打方向燈，張男為何沒看到？但張男也很不爽，自稱他也有打方向燈，而且他剛從路口右轉出來，就遇到廖男逆向迎面撞來，根本來不及反應。

不過廖男稱，他逆向頂多交通違規，但是他受到傷害是事實，堅持要對張男提告過失傷害，並要求張男賠償損失。

但檢方認為，雙方都各執一詞，自稱有打方向燈，但這部分沒有直接證據，不過從行車紀錄器看來，廖男因為違規逆向，張男實在難以防範，所以沒有過失傷害的問題。廖男求償不成，也因為沒戴安全帽、逆向行駛吃上紅單。

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