嘉縣2000萬查賄獎金分配出爐 可望農曆年前入袋

2019-01-09 21:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局在2018年底地方公職人員選舉查賄，績效優良，嘉義縣府編列2000萬元經費獎勵金，最近獎金分配表已出爐，依照查賄績效進行評比，將2000萬元獎金分配給6個分局及刑警大隊，本週將完成簽辦程序，可望在農曆年前發放，讓辛苦辦案的警察人員領到獎勵金。

嘉義縣政府針對去年年底地方選舉編列2000萬元查賄獎金，嘉義縣警局查賄獎金依照「警察機關偵破刑案工作獎勵金分配規定」標準分配，其中團體獎金共220萬元，6分局分別評比，民雄分局第一名獲得40萬元，竹崎分局第二名30萬元，布袋分局第三名20萬元，其餘10萬元；刑大偵三隊40萬元，偵一隊30萬元，偵二隊20萬元，科偵隊10萬元。

團體、查賄個案獎金及防制暴力案件獎金，最高為民雄分局511萬元，竹崎分局334萬元，布袋分局242萬元，朴子分局217萬元，水上分局149萬元，中埔分局116萬元；刑大偵三隊156萬元，偵一隊125萬元，偵二隊82萬元，科偵隊65萬元。

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