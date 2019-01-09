北市聯醫藥劑部主任陳立奇 涉案情節重大羈押禁見

2019-01-09 20:44

［記者陳恩惠／台北報導］台北市聯合醫院副策略長兼藥劑部主任陳立奇，藥品管理組陳怡靜主任，涉嫌利用「社團法人台灣臨床藥學會」名義，取得有關「長照藥事服務計畫案」的3項標案，竟以不實資料請款，從中牟利300餘萬元，士林地檢署漏夜偵訊後，陳怡靜以20萬元交保、臨床藥學會承辦人李姓女子、人頭帳戶蕭姓男子分別以5萬及3萬元交保，至於陳立奇則在晚間8時餘因涉案情節重大，有逃亡、勾串之虞遭法官羈押禁見。

法官收押禁見的理由如下：經訊問被告陳立奇後，並聽取檢察官、辯護人的意見，本院認依照被告供述、同案共犯、證人等人證述暨卷內資料，足認被告涉犯貪污治罪條例第5 條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪嫌疑重大，所涉罪嫌係最輕本刑5年以上有期徒刑的罪，衡以被告陳立奇就案情的供述，所參與情節、角色分工，與同案共犯、證人所述不一，非無避就之情，且本案尚有相關證人未到案，被告事後有勾串共犯或編造證物之情，因認具有刑事訴訟法第101 條第1 項第2 、3 款之羈押原因及必要，檢察官之聲請核屬有據，爰裁定被告應予羈押並禁止接見通信。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/