連任失利又因貪污案判刑 花蓮前議員入獄前夕病逝

2019-01-09 19:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕曾任萬榮鄉長、連任2屆花蓮縣議員的前議員陳長明，本屆參選議員落敗未能連任；而陳長明多年前涉貪污案，上月27日判刑4年6月定讞，原本明天10日發監執行，但陳長明今突傳出在臺北榮總病危，晚間送返花蓮老家病逝。對此花蓮地檢署表示，尚未接獲通知，如確定過世將簽結不予執行。

2010年至2013年間，時任花蓮縣議員的施金樹、潘富民、陳長明收受廠商佣金，以議員小型工程款補助鄉鎮公所採購LED路燈、消防設備，每筆補助款可得2成到2成5回扣。案經最高法院去年12月27日駁回上訴，依貪汙罪判刑施金樹9年、潘富民7年2月、陳長明4年6月有期徒刑定讞。

該案上月27日定讞後啟動防逃機制，花蓮地檢署也於隔天28日發執行通知書給3人，須在明天上午10點到花蓮地檢署執行科報到並發送花蓮監獄執行，但在執行前一天傳出陳長明在臺北榮總病危消息，陳長明的兒子也證實此消息，今天下午家人將陳長明插管，送回花蓮老家後過世。

花蓮地檢署表示，因該案執行防逃機制，訪查發現陳長明因病重，已住進臺北榮總1個多月，當時就判斷可能無法如期發監，另外，同案施金樹、潘富民也都以身體因素申請延緩執行，施金樹及潘富明已同意延緩至本月25日執行。檢方表示，被告在發監前夕過世，將直接簽結。

64歲的陳長明家中經營養豬場，年輕時熱愛長跑運動，曾參與1984年洛杉磯奧運，是第一位參加奧運的太魯閣族原住民，30年多前也是臺灣馬拉松全國紀錄保持人，2002年當選花蓮萬榮鄉長連任2屆8年，2009年起連任2屆花蓮縣議員，去年挑戰3連任失利，選後出國散心，回國後突然重病，已臥病住院1個多月。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/