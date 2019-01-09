爆正妹房客遭性侵 臉書社團主受訪後：大家快去看新聞

2019-01-09 21:56

〔記者王捷／台南報導〕台南市傳出女房客疑似遭房東硬上性侵，女房客無助下找上臉書社團「法律諮詢（刑民法）」爆料，引起外界關注，社團版主黃佳瑞強調，法律社團幫助無數民眾，他今天接受媒體訪問後，還要網友看各大電視台的新聞報導。不過，警方指出，由於性侵案有諸多疑點，且通常難有科學證據證明，未來也可能產生誣告的後續法律問題，爆料者有可能涉嫌誣告幫助犯；律師洪銘憲表示，若版主代為訴訟，還可能違反律師法。

依黃佳瑞的PO文指出，台南安南區魏姓房東去年耶誕節趁妻子出門，涉嫌到女房客的房間，強押女房客，並硬脫女房客的衣服，性侵內射得逞，還丟下1萬元。女房客起初不敢報案，害怕家人知道，一度想輕生。

後來，有一段女房客與房東對話的錄音檔流出，兩人對談了7分多鐘，錄音中，女房客說，自從房東進入她的身體，離開前還用飛吻道別，讓她一直睡不好，她已經向房東說過很多次，她不是房東的女友，房東怎可以強制壓她上床，錄音內容中，房東頻頻道歉，稱有打算跟房東太太離婚，也有給錢，房東自稱是會錯意。

就兩人的對談，讓警方認為疑點很多，不像是一般受害者的表現。而版主爆料後，在各大社團張貼此訊息，稱是為了防範色狼，事後接受媒體訪問後，也強調這個法律社團幫助很多人，他今天接受媒體採訪，告訴網友可以看新聞報導。

警方指出，萬一未來被指控的房東若提誣告，爆料者可能會成為幫助犯，而爆料內容若有可識別處，房東未來也能提告妨害名譽。

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