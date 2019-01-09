「以多報少」暗槓307萬 吃到飽火鍋店4員工判刑

2019-01-09 19:34

〔記者張文川／台北報導〕台北市某知名火鍋連鎖店公館分店，吳姓副店長、林姓主任、方姓襄理、盧姓經理，被控長期以多報少、聯手侵占分店營業額307餘萬元，朋分花用；台北地院考量4人都認罪且全數返還侵占所得給黃姓老闆，今依業務侵占罪，判4人各9月至11月有期徒刑，皆緩刑3年。可上訴。

黃姓老闆指控，吳副店長等4名員工應是一共侵占1800萬元，但由於缺乏實質舉證，犯罪時間既長且久，法官依「罪證有疑、利歸被告」法則，依據可舉證的證據，認定4人共侵占了307萬餘元，吳副店長分得45萬餘元、林主任108萬餘元、方襄理106萬餘元、盧經理46萬餘元。

判決指出，該火鍋店以吃到飽、人頭計費方式經營，吳副店長等人負責公館分店員工櫃台收費、開發票，法官從犯罪時間2年5個月期間，從2013年11月至2016年3月止，從而計算侵占金額為307萬餘元。

法官認為4人正值青壯年，不思循正當管道獲取錢財，貪圖私利，利用職務之便，長期侵占顧客的消費款，不尊重尊重他人財產權與身為員工的誠信，考量犯後坦承犯行，自動，且審理中都有意再賠18萬元給黃姓業者，依法判刑。

吳姓副店長、盧姓經理各處有期徒刑9月，均緩刑3年，緩刑期間內要提供80小時的義務勞務；林姓主任、方姓襄理各處有期徒刑11月，均緩刑3年，緩刑期間內要提供120小時的義務勞務。

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