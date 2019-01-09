失業憂養不起小孩 苗栗單親爸持刀刺腹輕生

2019-01-09 18:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮58歲王姓男子疑因失業心情不佳，今下午帶著水果刀及酒到仁德醫專附近公園，先喝酒壯膽後舉刀刺向左腹部，割出4公分左右傷口，但卻因疼痛難耐，又走到100公尺遠的便利商店叫救護車求援，隨後又負傷步行後不支，坐倒在地，路人緊急呼救，救護車趕到送醫後無大礙。

據了解，王男為單親爸爸，獨力扶養正就讀國中的一對兒女，過去在新竹的一間影城工作，最近一個月失業在家，因找工作處處碰壁，心灰意冷，又煩惱無法扶養兒女，鎮日鬱鬱寡歡，今天下午一時想不開，傍晚竟帶著刀子及酒欲尋短。

王男先帶著仁德醫專旁公園喝悶酒後，舉起水果刀朝左腹部狠插一刀，劃出約4公分傷口，但卻因為太過疼痛不勘再自殘，遂走到100公尺遠的超商門口通報救護車求救，隨後又步行數百公尺，深感疼痛難耐，蹲坐在地，救護車先至超商前未找到人，隨後又接到民眾通報，才在不遠處接到王男送往部立苗栗醫院急救。

警方表示，王男送醫時意識清楚，左腹部有處刀傷，送醫後待手術觀察，無大礙。而在自殘現場找到王男的機車及疑似作案的水果刀及酒瓶，詳細案情還待進一步釐清。

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