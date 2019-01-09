塑膠袋裹全身陳屍摩鐵 檢排除他殺發還家屬遺體

2019-01-09 19:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕54歲李姓男子昨被發現陳屍在汽車旅館房間內，他赤裸上半身，用超大型3層塑膠袋將自己及自備的摺疊會議桌包起來，模樣猶如蠶繭，死法相當詭異，新北地檢署檢察官今下午會同法醫相驗遺體，排除他殺可能，家屬也對死因沒意見，檢察官因此開立相驗屍體證明書，並將遺體發交家屬辦理後事。

檢警調查，李男於7日晚間9時5分，駕車進入新北市中和區一間汽車旅館，將自備的折疊桌搬進房內，不到10分鐘又開車出去，騎同事機車於9時25分回到汽旅，接著便未再出入；8日上午11時許，房務人員見李男退房時間將近，打電話通知卻無人接，遂前往查看，入內就發現李男已經死亡多時，嚇得趕緊報警。

警方獲報前往，發現房內乾淨無血跡，也沒有打鬥痕跡，現場沒有遺書，李男身上也無外傷，塑膠袋由內打結，打結處在李男腳邊，塑膠袋內留有枕頭、喝過的高粱酒及瓦斯罐，摩鐵員工表示，當下打開塑膠袋時有股濕氣，檢警認為是李男在塑膠袋內呼吸時產生的濕氣，足證李男是生前進入塑膠袋，另監視器也只拍到李男1人出入，因此排出他殺，研判是在密封的塑膠袋內吸入過量瓦斯身亡。

李男女友向警方表示，男友最近生意經營不善，與前妻又為贍養費爭執，有可能為了錢而輕生；李男家屬則表示，除了贍養費問題，李男前妻也會與現任女友吵架，這陣子李男常提到︰「不然我來去死一死算了」，沒想到真的會尋短。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/