小黃被嫌太貴改搭Uber 2計程車司機怒擋對方車判2月徒刑

2019-01-09 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕2名在台中清水火車站排班的蔡姓及王姓計程車司機因乘客改搭Uber，認為是Uber駕駛黃姓男子搶生意，一氣之下將車輛停在前頭，企圖阻擋黃男的車。事後蔡男與王男被依強制罪起訴，儘管2人矢口認，但過程被黃男手機拍下，最後2人各被判2月徒刑，易科罰金6萬元。

據《東森新聞雲》報導，2名韓國籍女遊客在2017到清水火車站欲搭乘計程車，但現場排班計程車開價太高，因此改為搭乘Uber。黃男接到Uber通知，前往指定地點載客，沒想到蔡男與王男見狀，覺得客人被搶，竟將車輛逆向違停在雙黃線車道，不讓黃男前進，阻擋時間長達7分鐘。

衝突過程被黃男用手機錄下，影片中王男敲打黃男車窗，怒嗆「沒讀書，是在錄什麼？蛤？來這邊搶生意喔？」還罵黃男「白癡」，直到警方到場，男與王男才移開車輛。事後黃男氣得向2人提出強制罪告訴。

開庭時，蔡男與王男不僅否認所有犯行，甚至指責黃男違法載客，辯稱擋住黃男是怕報警後對方跑掉。不過法官認為，若是黃男違法，2人做法應是向主管機關檢舉，而非阻擋對方去路，妨害對方行駛自由離去權力，且2人犯後毫無悔意，於是判處蔡男與王男各2月徒刑，可易科罰金6萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/