應召站引進泰女賣淫 接客17人抵機票費

2019-01-09 22:13

〔記者王定傳／新北報導〕余姓及李姓男子開應召站，引介泰國女來台賣淫並約定接客17人抵「來回機票費」，其中有1名疑似變性人的小美（化名），要接客30次，才能抵完機票費，之後雖可抽每次900元費用，但賣力交易17次後，集團就被破獲，完全白做工；新北地院依圖利容留性交罪，判余男1年2月徒刑、李男5月徒刑。

據了解，來台賣淫的泰國女中，有人原本就在泰國從事陪酒工作，小美則是賣水果為生，她的外貌完全是女性，打扮、長相及身材也很亮眼，僅聲音略為低沈，辦案人員起初以為她是「女生」，直到核對資料時，才發現身分註記仍屬「男性」。

檢警調查，余、李2人從泰國招募3名女子及小美來台，約定3名女子要接客17人，用以抵償來回機票費，從第18個客人起，可分得每次1200元報酬；小美從第31個客人起，才能分到每次900元報酬。

2017年10月間，余男隨即在網路論壇刊登廣告，主打：「按摩師配合程度都高達99％」、「道具請自備」、「放假照，直接免費招待」，短短7天就吸引45名嫖客，到李男承租的房屋內，進行「半套及全套」性交易，每次收取2000至2200元費用，同年10月19日，警方前往搜索時，抓到1名剛完成全套交易的男客及30個未使用的保險套等證物。

據了解，3名泰國女接客次數都在17以下，小美雖接了17人，但也未達標，可能通通做白工；法院於去年7月間，先依圖利容留性交4罪，判余男1年2個月徒刑，日前再判李男5月徒刑，可上訴。

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