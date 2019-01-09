為求己與兄姊解脫 男注胰島素弒父「送他上路！」

2019-01-09 18:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕長照悲歌！38歲張姓男子疑不堪長期照護7旬糖尿病父的壓力，為求自己與其他兄弟姊妹解脫，自認經父親默許後餵食安眠藥，再施打超量劑量胰島素，見父親仍有呼吸還以濕毛巾悶住口鼻，直至父親斷氣後才向警方自首：「我殺了我爸爸！」新北地檢署調查，張父面對詢問未回話，認定未經同意，今依涉犯殺害直系血親尊親屬罪將張男起訴。

排行老么的張男有4名兄姊，父親外遇離婚後，子女分別與父、母生活，張男則跟父親在新北市土城區租屋同住，17年前起，張男就出現情緒低落、幻聽、學習能力差等精神疾病，致張男無法從事正常工作，靠打零工及父親每月7千元老農津貼過活，缺錢時，張父便會向其弟及其他子女討錢。

因張父患有高血壓及糖尿病，臥病9年來主要由張男照顧，張父固定回診，醫院會開立多瓶劑量90ml的胰島素，每次注射18ml控制病情，去年10月，張父向其弟抱怨生活困難，要弟弟轉告其他4名子女，要回家幫他收屍，張弟緊張地通知哥哥女兒，沒多久，張父主動去找女兒討生活費，張男得知後，認為姊姊已嫁人得顧自己家庭，加上其夫罹患癌症，生活壓力也很大，造成姊姊家庭失和，不滿父親多次以親情、回來收屍等語向兄姊施壓討錢，加上租屋處租約將到期，求自己與其他兄弟姊妹解脫，加上父親常說要兄姊幫他收屍，網路報導也指，血糖過低可能導致昏迷及休克。

起訴指出，去年11月13日晚間8時許，張男與父親在客廳看電視，問父親：「既然已要兄姊幫你收屍，那今天就送你上路。」見父親未回話，即在父親晚餐裡加入安眠藥，再餵食父親降血糖藥及注射胰島素，想使父親陷入昏迷，翌日清晨3時許，發現沉睡的父親仍有呼吸，再次幫其注射胰島素，上午9時許起床後，發現父親仍有氣息，因此以濕紙巾及濕毛巾悶住父親口鼻，直至確認父親死亡後才打電話向警方自首。

庭訊時，張男對犯行坦言不諱，檢方認為他主動自首建請法院減刑，另希望法官考量他家庭與精神狀況及行兇動機，量處適當之刑。

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