誤信供品可治好精障兒 80歲翁行竊宮廟遭逮

2019-01-09 18:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣80歲黃姓老翁長期照顧有精神障礙的兒子，誤信供品可治病，竟在鹽埔鄉行竊一處宮廟的水果等供品，警方透過監視器找到老翁，老翁十分後悔，決定日後初一、十五買水果供奉，祈求神明原諒；警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

屏東縣里港警分局表示，鹽埔分駐所警員張嘉芳、方智佳上月（12月）執行巡邏勤務時，接獲鹽埔鄉一家宮廟報案，稱宮廟供品遭不明人士竊取，經警員調閱路口監視器畫面交叉比對，循線查獲高樹鄉一名80歲黃姓老翁。

原來老翁為免竊行曝露，曾對親屬謊稱其所帶回食品為熟識的廟宇朋友所贈，但經警方仔細詢問行竊當日老翁攜回之物，果然與宮廟遺失的供品一樣，經警方出示監視器畫面，老翁坦承行竊。

警方發現，老翁長期照顧患有精神障礙的兒子，誤信傳言以為宮廟供品可以治病，於是在拜訪朋友途中行經鹽埔鄉時，臨時起意下手行竊宮廟水果等供品，帶回家希望兒子吃下後可以恢復正常。

老翁事後相當後悔誤信民間傳言，請求廟方人員原諒，經鹽埔所長黃俊銘於所內協助雙方溝通，老翁決定日後每逢初一、十五自行添購水果等供品，攜至廟內供奉祈求神明原諒。

陳姓廟方人員表示，宮廟供品皆為信眾，因期望神明保佑，自行供奉或利用香油錢所添購，並無神奇功效可治病，若要求神明保佑可自行攜帶花果供品等，誠心祈求神明保佑後，再自行帶回食用，老翁此舉雖是愛子心切，但對神明卻是大不敬的行為。

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