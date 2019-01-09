困頓男拿「袁大頭」行騙 銀樓險成「冤」大頭

2019-01-09 18:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第一分局德高派出所於1月8日近午11點半許接獲某銀樓老闆來電報案稱有1名薛姓男子拿數枚假龍銀圓欲變賣行騙，因該男子甫於前1日上門詐騙得逞，為此報警請求處置，員警獲悉立即前往查處，警民聯手順利逮捕詐欺現行犯，免於其他同業再次受騙。

警方調查，自稱經濟困難的薛姓男子，想變賣祖父留下的龍銀圓貼補家用，先於1月7日上午11點拿兩枚龍圓銀幣及8枚有袁世凱大頭圖樣的銀幣到該銀樓變賣5400元台幣得逞，店家收購後以鹽酸清洗，與真龍銀圓比對，發現竟是偽造的膺品。

店家正愁苦於遭人詐騙財物損失慘重之際，孰料該男子食髓知味，隔天又以電話聯絡告知店家還有銀圓欲變賣，再度拿16枚膺品假龍銀圓上門，店家見機不可失，馬上報警並藉觀賞鑑定來拖延時間，警方得以及時趕到、順利逮人，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方說，龍銀與袁大頭一枚的收購價，一般收購市價是2千元到3千元，但實際收購價格仍要看龍銀圓、袁世凱銀幣的年份。

市警一分局提醒商家們，年關將至，歹徒用款孔急，為避免有心人士藉機行詐，請銀樓、當鋪等業者應隨時留意、提高警覺，一旦發現有形跡可疑情事，立即向警方尋求協助，同時注意防搶案件發生。

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