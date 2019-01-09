花百萬作弊考中鋼 5男拿0分又被控詐欺未遂起訴

2019-01-09 17:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子等5人為擠進中鋼公司取得國營事業工作，找來舞弊集團教戰，戴無線耳機接收解答，涉嫌以手機作弊，沒想到考到第二節就被監考人員抓包，高雄地檢署認定5人為謀職位舞弊，就算考試時被逮，已觸犯詐欺得利未遂罪嫌起訴。

國營事業鐵飯碗搶手，2017年間中鋼新進人員甄試，筆試成績占6成、口試4成，若錄取「師級」起薪為3萬6600元，「員級」2萬7100元，每年另視營運狀況及員工績效給予獎金，傳有考生心術不正，不惜花百萬舞弊也要擠入窄門，2017年2月更傳集體舞弊。

檢方查出，3佔黃姓考生及林男（35歲）等5名考生應試，因擔心無法通過筆試，竟找上舞弊集團，考試當天把手機綑綁在身上，利用無線耳機去除外部塑膠材質，剩下蜂鳴發聲彈簧片塞入耳內，待舞弊集團在外取得試題及解答後，立刻電話通報作弊的考生。

起訴書指出，2017年2月11日考試當天，黃男等人因穿寬鬆衣服，或以外套遮掩手機，分別在三信家商、小港高中應考，監考人員第一節未發現有異，但下午第二節專業科目考試時，試務人員察覺有異，發現5人涉及作弊，立刻向承辦考試的台灣金融研訓院告發，中鋼也表示譴責追究。

黃男等5人均坦承作弊，供出上榜代價為100萬到130萬元，雄檢偵結，衡量學術見解、判例後，認定考試作弊獲取工作，使雇主聘僱到與預期能力不符者，還須付出薪資，有財產上損害，作弊者獲取該職位與薪水，均屬不法所得，已構成詐欺得利未遂罪嫌，故將5名考生起訴。

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