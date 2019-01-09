深呼吸！超商協助阻詐 他卻讓員警好緊張

2019-01-09 17:38

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名林姓男子日前險遭網路遊戲詐騙，到超商購買遊戲點數，永康警方接到超商報案後，隨即趕抵現場了解，過程中，林男因談話一度結巴，讓員警也好緊張，警直喊「跟著我深呼吸、Calm down」，林男冷靜下來後，才在警方的說明下恍然大悟，成功保住3000元。

永康警方調查，林男因在網路購買遊戲帳號時，接到一通疑詐騙集團電話，卻不疑有他到超商欲購買價值3000元的遊戲點數，事前還在超商店門口徘徊，操作時更一直通話，讓店員驚覺不對勁趕緊報警。

警方抵達現場時，發現林男恐遇上詐騙集團，員警接過電話與詐騙集團周旋時，林男嚇得一度呼吸急促，連話也說的結結巴巴，員警為讓林男緩和情緒，不斷安撫「跟著我深呼吸」、「Come done」，總算讓林男冷靜下來。

經警方一一分析說明後，林男才恍然大悟得知自己差點上當，連忙感謝員警替他保住3000元現金。永康警方呼籲，許多詐騙集團會先透過網路社群與通訊軟體互加好友，再誆稱誘騙被害者購買遊戲點數，警方提醒民眾，若要求購買遊戲點數來驗證身分就是詐騙，民眾務必多加小心注意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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