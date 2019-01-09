翁啟惠一審無罪 聲請解除限制出境獲准

2019-01-09 16:42

［記者陳恩惠／台北報導］前中研院院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技公司董事長張念慈賄賂，協助浩鼎取得「新一代醣分子酵素合成法」，2017年1月被依貪污罪起訴，士林地院去年12月28日認定檢方舉證不足、部分案情純屬臆測，判兩人無罪；翁的律師當日立刻具狀向法院聲請解除限制出境出海，合議庭經評議後，本月4日已裁定准許。

據悉，士林地院當日判決後，立刻製作判決書類，分別寄出給與本案相關人士，至於要「送達」給士林地檢署的那份判決書，由於公訴檢察官每每外出蒞庭，並未在座位上，院方法警無法將書類正式送達，經多次聯繫，雙方終於敲定明天簽收判決書，至於收到判決書後10日內得提上訴，士林地檢署仍表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

翁啟惠被控在中研院長任內，於2011年間與張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另於2012年12月間收受3000張浩鼎股票，作為協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價。

士林地檢察2017年依貪污治罪條例期約賄賂、收受賄賂罪起訴翁啟惠，另依期約賄賂、交付賄賂罪起訴張念慈，士林地院去年12月28日一審判決翁、張無罪，仍可上訴。

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