疑閨蜜糾紛檢舉公器私用 公所不勝其擾

2019-01-09 17:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉公所某公務員，遭人檢舉公器私用，但鄉公所會同政風單位調查之後並無不法情事，且查出2人之前是情同姊妹的閨蜜，可能因故報復，結果檢舉者轉向多個臉書社群網站貼文控訴，公所不勝其擾，要求其在「1月10日下午4時前提供具體事證，由該所受理查察」。

署名「王俊凱」者在嘉義地區多個臉書社群網站貼文，指「某人公器私用將公務車騎回家，投訴鄉長何嘉恒卻招（遭）封鎖，這種鄉長，請問這種公務員只能就這樣算了，社會還有正義嗎？也卻有事實，縣政府主計處長也知道了」。

「王俊凱」的貼文獲得部分「鄉民」奧援，加入譴責鄉公所與鄉長行列，為此民雄鄉公所主任秘書李國祥強調，檢舉案經相關單位調查並無不法情事，「王俊凱」轉向社群網站放話，已造成公所與相關人員很大困擾，因而上臉書貼文請「王俊凱」在明天下午4點之前提供具體事證，同時提醒不要散佈不實言論，以免涉及相關刑責。

除公所到網站貼文外，「民雄大小事」臉書社團版主也表示「社團將保留此篇，以供爾後法律責任證據！若有詳細證據能證明，請發文者佐證檢舉，若為不屬實！請發文者自負法律責任！皆與本社團無關」。

據公所人員指出，「王俊凱」雖在臉書強調其「真人非假帳號」，但照片是女性，名字則是男性，而且「王俊凱」與被檢舉者之前感情甚篤，可能兩人有了間隙，才會出現一連串檢舉與投訴事件，呼籲「鄉親」不要盲從，以免跟著罵惹火燒身。

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