鍍膜店員工偷開客人新車載女友玩親親 行車紀錄器全都錄

2019-01-09 16:08

〔記者王俊忠／台南報導〕1名網友在臉書社群「爆料公社」PO文指家人開新買的車子到台南市區大同路2段1家汽車美容店鍍膜，店家跟他說鍍膜時間約需4、5個小時，後依約定時間前往取車、竟發現里程表多跑了9公里，懷疑車子被開出去過，當場向店家反映，但遭到否認。車主返家檢視車內行車紀錄器發現車子不但被開出去，對方還載女友外出上班，甚至在車內大玩親親，令人十分氣憤。

網友說，上週買新車子，在同事推薦下，7日下午把車開到大同路1間汽車美容店鍍膜，臨走前他記下里程數，晚上7點前往取車，發現里程數增加了9公里，當場詢問店員是否有將車子開出去？對方回應說沒有、還強調不會亂開客人的車子出去。

車主回家查看行車紀錄器發現，當天車子不僅被開出去，對方還載女友上班，更扯的是兩人竟在車內卿卿我我，直到傍晚6點才把車子開回店內洗車。深夜時分店家打電話給他，坦承有開車外出，但強調一開始沒跟他說明，是怕他會多想。

網友氣憤地說，員工居然把客人車子開出去、還在車上卿卿我我？可以私自把客人車輛開出去嗎？車上行車紀錄器都記錄的清清楚楚，店家還要辯解什麼？

媒體今天到該家汽車美容店詢問，但只有店員在工作。店員表示，昨天才來上班，不知道這件事，因為店長不在店內，對此事無法回應。

  • 台南市區大同路這家鍍膜店被網友指控偷開客人新車外出還與女友在車上大玩親親。（記者王俊忠翻攝）

    台南市區大同路這家鍍膜店被網友指控偷開客人新車外出還與女友在車上大玩親親。（記者王俊忠翻攝）

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