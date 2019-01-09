鍍膜店員工偷開客人新車載女友玩親親 行車紀錄器全都錄

2019-01-09 16:08

〔記者王俊忠／台南報導〕1名網友在臉書社群「爆料公社」PO文指家人開新買的車子到台南市區大同路2段1家汽車美容店鍍膜，店家跟他說鍍膜時間約需4、5個小時，後依約定時間前往取車、竟發現里程表多跑了9公里，懷疑車子被開出去過，當場向店家反映，但遭到否認。車主返家檢視車內行車紀錄器發現車子不但被開出去，對方還載女友外出上班，甚至在車內大玩親親，令人十分氣憤。

網友說，上週買新車子，在同事推薦下，7日下午把車開到大同路1間汽車美容店鍍膜，臨走前他記下里程數，晚上7點前往取車，發現里程數增加了9公里，當場詢問店員是否有將車子開出去？對方回應說沒有、還強調不會亂開客人的車子出去。

車主回家查看行車紀錄器發現，當天車子不僅被開出去，對方還載女友上班，更扯的是兩人竟在車內卿卿我我，直到傍晚6點才把車子開回店內洗車。深夜時分店家打電話給他，坦承有開車外出，但強調一開始沒跟他說明，是怕他會多想。

網友氣憤地說，員工居然把客人車子開出去、還在車上卿卿我我？可以私自把客人車輛開出去嗎？車上行車紀錄器都記錄的清清楚楚，店家還要辯解什麼？

媒體今天到該家汽車美容店詢問，但只有店員在工作。店員表示，昨天才來上班，不知道這件事，因為店長不在店內，對此事無法回應。

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