湯景華死囚案 高院擬調查「被燒死有多痛」做判刑參考

2019-01-09 16:54

〔記者楊國文／台北報導〕新北市51歲男子湯景華，被控和翁姓男子有官司糾紛，但因對方無罪竟挾怨報復，前年3月凌晨到新北市翁的三重住處縱火洩恨，造成翁家6口葬生火窟，一、二審均判他死刑，高等法院更一審今開庭，律師團出招主張湯無就審能力，聲請進行精神、心理鑑定，高院罕見擬調查「被火燒死有多痛」，做為是否判死等量刑參考，引來湯男的律師抗議，但被害死者的律師叫好。

高院今提訊湯景華，因湯的律師團認為精神鑑定攸關有無就審能力、心理鑑定是關係有無教化可能和將來能否社會化，一口氣聲請替湯進行精神、心理鑑定，法官當庭指出，已就個別醫生進行精神鑑定，詢問台大醫院、亞東醫院、台灣精神醫學會和台灣司法精神醫學會等4個機構，目前無人有鑑定意願，若到下週仍如此，將改為徵詢此4個醫學機構以機關名義，擇一替湯進行精神鑑定。

高檢署檢察官建議，可將陽明教養院、八里療養院也納入參考，而一審已請輔仁大學替湯男做精神鑑定，二審若要鑑定，最好找機關鑑定，不適宜找個別醫師做鑑定。

不過，高院當庭表示，針對湯男被控放火燒死6條人命部份，擬函詢林口長庚、三總，針對被害人被燒燙的痛覺程度進行調查，供做全案將來量刑參考，及了解被害人損害程度。

以話一出，湯男律師立即主張「我不同意」，法院不應以職權調查來了解燒燙情形做為量刑的參考，死者的律師則叫好指出，此調查能真實反映被害人死前痛苦的真實狀況。

庭訊中，湯男律師團主張，找台大心理系教授趙儀珊替湯男進行心理鑑定，被害人律師指出，替湯男做心理鑑定者，須先提供其學術背景、鑑定案例、資格等資料供高院做為是否適格的參考。據指出，趙儀珊教授曾替八里雙屍案死囚謝依涵進行心理鑑定，謝女最後求生成功，被改判無期徒刑定讞。

湯景華2014年4月到三重一家小吃店用餐，期間抱怨服務態度差，且不滿老闆娘請他將濕雨傘放外面，雙方發生囗角，而翁祥智與老闆是朋友，便出聲制止，後來雙方爆發衝突，湯因此告翁傷害，但最後判無罪確定。

湯因此懷恨在心，當時還嗆聲「會討回來！」2015年3月，湯買了汽油跑去翁家縱火，造成翁男父母及姊，以及叔叔、嫂嫂及堂妹6死悲劇，僅表哥獲救、翁祥智當時在軍中服役，逃過一劫。

檢方偵辦時，湯男辯稱只想燒機車，不知道會燒死人，後又辯稱吃了安眠藥，不記得做了什麼事，但又提不出事證，測謊也未通過，將他依殺人罪起訴，並求處死刑。一、二審皆認定他預謀犯案，造成6條人命冤死，判處死刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/