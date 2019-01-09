他夾不到娃娃機禮品用偷的 警調電眼逮人

2019-01-09 15:22

［記者方志賢／高雄報導］高雄市一名許姓男子長期沈迷夾娃娃機遊戲，曾經最多1個月花3、4萬元夾娃娃，日前發現1機台玻璃未鎖好，伸手偷走3隻「航海王公仔」及展示用的「金冠海螺」，警方獲報透過監視器找到許嫌，依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，37歲的許姓男子（有毒品、詐欺及竊盜等前科）過去有固定工作，每個月花費不少錢在夾娃娃機台上，後來失業沒有收入，每個月仍花數千元在夾娃娃機，他把夾到的禮品上網拍賣，賺的錢再繼續夾娃娃。

許男日前到三民區博愛路1家夾娃娃機店光顧，意外發現其中1部機台的玻璃未鎖好，他用力一推就打開玻璃，見四下無人，伸手進機台內，偷走3隻航海王公仔（價值2400元），另還偷走機台展示用的「金冠海螺」（價值800元）。

許嫌行竊過程被店內監視器錄下，警方獲報透過監視器畫面找到許嫌，他坦承偷竊，並表示3隻公仔已以700元的價格在網路售出，警方只找回金冠海螺。

警訊時許嫌抱怨，上個月花了6000元夾娃娃，認為當天拿走幾隻公仔機台主應不會報警，他還反問員警，他花大錢夾不到的時候，警察怎麼不來關心？讓承辦員警啼笑皆非。

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