員警怒砸值班台 妨害公務判刑3月

2019-01-09 15:14

〔記者張文川／台北報導〕台北市警文山分局木新派出所王姓警員，去年1月因不滿意與同事、主管溝通公務的結果，竟怒砸派出所勤務台防彈玻璃、電腦螢幕，自己人妨害自己人的公務；台北地院依妨害公務罪，將王員判刑3月，可易科罰金9萬元，考量王坦承犯行也已賠償修繕費，法官給予2年緩刑機會。可上訴

據指出，王員平時辦案績效雖不錯，卻也常因火爆個性而惹事，曾被警局列為教育輔導對象。判決指出，王員去年1月4日凌晨2點40分，他為了公務處理事宜，和所長與同事協調不合意，憤而接連砸毀值班勤務台的防彈玻璃和電腦螢幕。

文一分局自行調查後，函送台北地檢署起訴。

北院法官審理後，認定王員只因一時情緒失控，就砸毀公物宣洩情緒，侵害國家行使公權力，實屬不該，但考量他表示悔悟，坦承犯行犯後態度良好，且已賠償修繕完畢，考量造成的損害價值不高，分局也表示不追究，因此依妨害公務罪的「損壞公務員職務上掌管文書罪」，判王員3月徒刑，緩刑2年。

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