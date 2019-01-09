貴婦奈奈一家3口加拿大機場被攔 北檢：未接獲回報

2019-01-09 15:12

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健所創立的醫美診所「杏立博全」，去年11月30日傳出惡性倒閉，受害者已對貴婦奈奈夫妻，以及執業登記在該診所的貴婦奈奈公公黃立雄提告詐欺，但檢警查出3人已全都落跑國外，經數次傳訊及拘提未到案後，昨天已依詐欺罪對3人發布通緝，從犯罪終止日的去年11月起算，時效至2043年。

據悉，北檢昨對3人發布通緝之後，今天隨即傳出3人自美國入境加拿大時，被加拿大警方攔查，後來因3人出示加拿大的永久居留証件，加拿大警方隨即放行。北檢今天下午則表示，目前尚未接獲任何司法警察機關回報。

北檢將3人列為詐欺罪偵字案被告後，除先發現貴婦奈奈夫妻去年11月30日飛往美國舊金山，接著又掌握黃立雄更在惡性倒閉消息曝光前，早在去年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多。

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫即不知去向，直到去年12月2日晚間，貴婦奈奈才在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，寫下：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」自圓其說後，即關閉臉書。

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