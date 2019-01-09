嫩女命理師倒追老里長婚姻判無效 夫死後向子女討800萬遺產

2019-01-09 15:27

〔記者溫于德／台北報導〕24歲女命理師陳泓仰替62歲里長陳文生算命，卻算到陳男就是自己的「真命天子」，2人排除萬難交往、結婚，但陳男1年後便過世，3名元配子女提婚姻無效訴訟，法院判陳女敗訴。此外，陳女另認為丈夫生前承諾要送她一棟價值800萬元房屋，因此向3名元配子女請求給付；台北地方法院今再度開庭，被告透過律師強調，父親的錢都被陳女花光了，沒錢給。法官諭知本月18日宣判。

2014年，陳文生競選連任里長找上陳泓仰算命。未料，不算沒事，一算卻讓陳女算出陳男是她「60年難得一見的有緣人」，2人決定交往。

但陳泓仰母親反對2人在一起，擔憂「女兒怎麼可能玩得過他（指陳文生）」，視女兒如掌上明珠的她，實在無法接受「老女婿」，祭出5大拆散招式，接連透過向總統告御狀、向市府陳情、提妨害自由刑事告訴、報警、發黑函，卻仍無法阻止這段戀情。

2015年3月25日，陳泓仰與陳文生登記結婚，但陳男隔年9月過世，接連引發官司。

首先，3名比陳女年紀還大的元配子女拒認後媽，提告請求確認婚姻無效；該案法官審理後認定，婚姻欠缺見證人，判決婚姻無效。

至於本案，陳泓仰透過書狀表示，丈夫生前承諾要送她一棟價值800萬元房屋，因此向3名元配子女請求給付。

但3名元配子女今委任律師表示，法院之所以會判父親和陳女的婚姻無效，主要理由就是缺少見證人，且婚約不真實，因此對於陳女提出與父親的贈與契約，真實性也令人存疑。但陳女委任律師提到，婚姻無效訴訟目前尚在上訴中，且與房產部分無關。

開庭結束，3名元配子女向媒體表示，現在根本沒錢給陳女，因為錢都在父親生前被陳女拿去出國遊玩、買金飾與打扮，「被她花光了」；對於3人說法，陳女不願多談。

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