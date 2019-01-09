警匪驚險飛車追逐辣椒水終於派上用場

2019-01-09 14:58

［記者陳彥廷／屏東報導］成為警方標準配備後至今仍被大多數警員持保留態度的辣椒水柱噴罐，在屏東縣東港鎮1起警匪追逐建功，警方攔下一度高速逆向行駛的毒品犯林姓男子，未讓傷害擴大。

該名林姓毒蟲落網後供稱，是存了1大筆錢後從高雄到東港買來毒品，離開東港時，被警方發現鳴喇叭示意停車，他為躲避，竟一度逆向行駛，還開窗丟棄大包毒品，不過仍被警方逮捕乖乖認罪。

追捕過程中讓原本不少基層警員持保留態度的辣椒水柱噴罐派上用場，警方表示，林嫌最後跑上東港大橋，此時警車終於出現空間加速並行，在要求林嫌停車未果後，副駕座的警員不是掏出配槍，反而是拿出辣椒水柱噴罐，直接對著為丟棄毒品卻未關窗的林姓毒蟲噴出辣椒水。

林姓毒蟲眼鼻受到刺激後吃痛且視線模糊，當然不敢再加速，只好減速並下車被警方制服，他嘴上雖不承認有罪，直到警方回到林嫌所丟棄毒品的地點搜查，果然發現大包安非他命，林嫌這才坦承攜毒。

資深員警透露，辣椒水柱噴罐成為標準配備不到兩年，但不少人都認為「太軟」、「沒嚇阻力」，加上後續還要上前制服嫌疑人，還可能噴及其它警員，使用時機及活用性一直以來都抱持保留態度，但相較開槍的後續，若嫌犯飛車不停還開窗，意外成為辣椒水柱噴罐的使用時機之1。

警方表示，飛車緝兇本身就已具相當危險性，遑論還要在行進中射擊，且當時持槍射擊無法排除會波及週遭環境甚至民眾，行進中也不易瞄準，林嫌為丟毒品未關窗反而出現大漏洞，經判斷週遭沒有車輛，改採辣椒水柱噴罐噴灑，林嫌吃痛後，求生本能讓他反而不敢再加速，辣椒水柱噴罐意外因「開窗」建功。

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