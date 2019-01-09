楊男健身時被男姓友人的男朋友偷拍 嚇壞了！

2019-01-09 15:02

［記者楊政郡／台中報導］台中市楊男去年7月間在租屋套房內健身仰臥起坐時，意外發現桌下裝置一支手機正在偷拍，報警調查驚覺，竟是有同性戀傾向的友人之邱姓男友所有，雖查無錄到什麼內容，邱男辯稱手機遺失，否認是他去偷裝及偷拍，法官依侵入民宅判邱男拘役50日。

台中地院判決書指出，邱男自2016年6月起至2017年6月止，承租龍井區某出租套房5樓501室套房，後來又改住201室套房、402室套房，而楊姓被害人則在2017年6月起承租501室套房至案發。

但2018年7月15日22時許30分許，楊男一人在屋內健身，進行仰臥起作之際看到書桌下竟有一支手機，以磁鐵安裝藏放SAMSUNG 牌白色行動電話1 支（內有邱男申辦的SIM卡，另連接行動電源1顆及傳輸線1條），且正處於充電及錄影狀態，且採遠端遙控竊錄楊某非公開活動，但楊某拿起手機後發現連絡人姓名，報警處理後始查知上情。

楊男說他發現手機時，手機正在錄影，且立即被遠端鎖住，全部重置，裡面的資料都瞬間不見了（被遠端操控刪除），但他剛拿起時有看到通訊聯絡人姓名，是被告的朋友姓名，而他原本就認識邱某，邱是他一位男姓朋友的男朋友。

被告邱某經合法傳喚未到庭，在警詢時矢口否認有何侵入住宅犯行，辯稱：他退租時，以把鑰匙就交還給房東，並沒有複製鑰匙，警察查扣的行動電話、行動電源及USB充電線都是他所有，但107年7月23日發現不見了，他沒有拿到501室套房放置。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/