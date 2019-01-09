出示永久居留證 加拿大放行貴婦奈奈入境

2019-01-09 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健所創立的醫美診所「杏立博全」，去年11月無預警歇業，貴婦奈奈夫妻以及執業登記在該診所的貴婦奈奈公公黃立雄潛逃國外，遭北檢通緝，今傳出貴婦奈奈在加拿大現身。

綜合媒體報導，遭北檢通緝的貴婦奈奈一行3人，今在加拿大現身，一度傳出落網消息，但隨後證實貴婦奈奈一行3人自入境加拿大時被加國警方在機場攔查，最後因出示加國永久居留證件，加國警方同意放行入境。

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫即不知去向，北檢發現貴婦奈奈夫妻去年11月30日飛往美國舊金山，接著又掌握黃立雄更在惡性倒閉消息曝光前，早在去年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多，依詐欺罪對3人發布通緝，從犯罪終止日的去年11月起算，時效至2043年。

貴婦奈奈曾在臉書上辯稱：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」隨即關閉臉書。

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