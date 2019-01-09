樹林警結合慈善紡正協會 山上赤腳伯受贈揪感心

2019-01-09 14:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林警分局結合慈善團體「紡正協會」，今天關懷18戶樹林地區獨居老人、弱勢家庭，樹林分局長林温柔、紡正協會會長李昆源將慰問紅包、物資送到居住樹林山區的86歲赤腳伯手上時，直呼「金感謝」，紡正協會也是第8年從事冬令救濟，足跡涵蓋台灣北部、南部。

新北市紡正協會是樹林一帶紡織業者發起，由李昆源擔任會長，在過年前針對分局提報的弱勢、獨居戶給予慰問，每戶發給2000至6000元的慰問金及物資；其中一名86歲老人獨居在樹林區中山里破舊的磚房內，生活諸多不便，連鞋子都沒得穿，樹林分局、紡正協會今天帶來慰問品與紅包給赤腳阿公，他感慨「好久沒有這麼多人來家裡」，他受贈毛毯、沙拉油、白米及6000元慰問金後，感謝善士讓他能過個好年。

一起關懷樹林地區獨居長者及弱勢家庭，今（9）日在李昆源分局長林温柔、紡正協會會長李昆源等人陪同下，前往關心樹林區獨居老人弱勢民眾共計18戶，分別發送物資及2千到6千元慰問金，在寒冬中送上滿滿的關懷與祝福，讓受贈者感受到社會的溫暖與濃濃的人情味。

紡正協會8年來開始關懷弱勢，號召樹林紡織、代工業者有錢出錢、有力出力，親身走訪全台多處偏鄉送上物資，讓長者備感溫馨；會長李昆源說看到長輩生活狀況，真的感到鼻酸，希望藉此拋磚引玉，喚醒更多的善心人士，對周遭有急需幫助者不吝協助。

樹林警分局長林温柔表示，勤區員警最清楚管區狀況，透過紡正協會等善心團體，適時地將物資分享給需要者；若民眾發現弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所、社福單位，以便即時伸出援手，提供相關資源與救助。

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