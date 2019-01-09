「Happy」解讀不一樣 老翁吃上性侵罪被判3年6個月

2019-01-09 14:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年屆七旬的黃姓老翁，被姊姊家的印尼籍看護指控性侵，老翁拿出行車記錄器錄音，佐證他向看護邀約「Happy」時，對方沒有拒絕，但看護反駁不知道「Happy」代表什麼？法官也認為，「Happy」所涉涵義甚廣，讓人難以正確解讀為性交之意，不採信老翁辯詞，依強制性交罪判老翁3年6個月。

苗栗地方法院判決書指出，老翁的胞姊因疾病，家中聘僱1名印尼籍女子擔任家庭看護負責照顧，老翁因去探望姊姊，而認識看護。

去年2月21日上午11點半許，老翁開車行經姊姊家附近，巧遇正遛狗結束欲返家的看護，遂停車與看護攀談，從而得知姊姊當天中午將出門用餐，便向看護表示等等將前往，即先行駕車離去。

當天中午12點15分許，老翁開車抵達姊姊家，經看護聽聞門鈴聲後，打開大門讓老翁進入。老翁隨即將看護帶入她的房間內，把房門關上，要求看護將衣物全數脫去後躺到床上，使得老翁對她性交得逞。

看護於老翁完事離去後報警控告對方性侵；她供稱過程中，多次向老翁表示「不要」，但老翁是男生，「我怕他會對我不利，我也不知道有誰可以救我」，只好「害怕照著他的話做」。

老翁坦承與看護發生性行為，但否認有何強制性交之犯行，辯稱案發當天他有和看護談好要性交易，2人是合意的，並未違反對方意願，並認為，看護可能是因他當天匆忙離去而未給付性交易之對價，為求金錢賠償才提告。

老翁並提出當天事發前，他開車遇見看護遛狗時，行車記錄器所錄下他與看護的對話，內容有「等一下我過來、等一下我過來，好不好？」、「等一下我再過來，Happy呀。」看護也有「嗯」以對，佐證對方同意。

但看護反駁，表示案發前大約1 個月，老翁曾經口頭問她「願不願意跟他做愛」，當時她明確地告訴老翁「我不要」，但老翁還不死心，還說「會給你錢」並出價從2000元到3000元，都被她拒絕「不要」，此後老翁便常趁機要摸她屁股。看護也強調，當時根本不想理老翁，也不知道那個「Happy 」代表什麼意思。

經法官勘驗行車記錄器檔2人對話內容，認為看護當時確實不想搭理老翁，而僅隨口應和或以不相干之事項敷衍之，並沒有同意與老翁為合意性行為之情形。

此外，法官也認為「Happy 」一詞所涉含義甚廣，可廣泛用於代稱心情、事項或活動，且對於印尼籍來台擔任家庭幫傭者而言，是否可於當下之客觀環境及時空脈絡，正確解讀老翁所稱「Happy 」即代表欲與看護為性交行為之意思，實值懷疑。

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